– Jeg kjenner Michael. Han er et null. Det er ingen jeg heller vil stille til valg mot enn lille Michael, sa Trump fredag.

Presidenten sier han tror et Bloomberg-kandidatur vil gå ut over moderate Joe Biden, som leder an i kampen om å bli Demokratenes kandidat.

– Han har ikke magien som kreves for å gjøre det bra, sier Trump om Bloomberg.

Den tidligere New York-borgermesteren har ikke offisielt kunngjort at han stiller til valg, men han har tidligere vurdert en nasjonal valgkamp, og det er ventet at han registrerer seg innen fristen løper ut i Alabama fredag. Alabama har tidlig frist for kandidater som ønsker å melde seg på delstatens runde i primærvalget.

Bloomberg var lenge republikaner, men har også stilt til valg som uavhengig kandidat. Nå er han demokrat. Han anslås å være god for om lag 52 milliarder dollar. Trumps formue anslås til sammenligning å være nærmere 3 milliarder.

To av Demokratenes fremste kandidater, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, baserer mye av sin politiske plattform på en langt strammere skattlegging av USAs rikeste.

