Uttalelsene falt i et intervju med Laura Ingraham i den Trump-vennlige nyhetskanalen.

– Hvem tror du trekker i Bidens tråder, er det tidligere Obama-folk, spør Ingraham i intervjuet.

– Folk du aldri har hørt om, folk som er i de mørke skyggene. Folk som …, svarer Trump, før han blir avbrutt av intervjueren, som spør hva han mener og bemerker at det høres ut som en konspirasjonsteori.

Kommentar: «Når du trodde Trump og hans løgner ikke kunne bli verre, så dukket denne dama opp med kroppsspråk som en viss herre med bart»

– Det er folk som er på gatene, det er folk som kontrollerer gatene, svarer Trump, som fortsetter:

– Det var noen som gikk på et fly fra en viss by denne helgen. Og flyet, det var nesten helt fylt opp med bøller, ikledd disse mørke uniformene, med utstyr og alt mulig, sier Trump, som antyder at dette skal ha vært en trussel mot Republikanernes landsmøte.

Ingraham ber Trump om å utdype, og presidenten svarer:

– Jeg skal fortelle deg en gang. Det er under etterforskning akkurat nå.

Les også: Donald Trump forlot rommet da han ble konfrontert med løgnen

Trump omtalte også skuddene mot Jacob Blake i Kenosha. Blake ble skutt sju ganger i ryggen av politiet og alvorlig skadd under en pågripelse.

– Skyte den karen i ryggen mange ganger. Jeg mener, kunne du ikke ha gjort noe annet, som bryting? Du vet, i mellomtiden kunne han ha hentet et våpen. Det er en stor greie der. Men så takler de ikke presset, som i en golfturnering der du bommer på en putt på tre fots hold, sier Trump.