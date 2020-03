Trump sa lørdag at han vurderte å innføre karantene for New York og omegn for å hindre folk derfra i å reise til andre deler av landet, men kunngjorde senere at det likevel ikke ville skje.

– En karantene er ikke nødvendig, skriver Trump på Twitter.

Han skriver videre at han har rådført seg med ekspertgruppen i Det hvite hus og snakket med guvernørene i New York, New Jersey og Connecticut og har bedt det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) om å utstede strenge reiseforskrifter. Disse skal håndteres av guvernørene i samarbeid med den føderale regjeringen.

Ingen reiser

Visepresident Mike Pence fulgte senere på kvelden opp med at CDC oppfordret alle til å avstå fra alle ikke-presserende reiser de neste 14 dagene. Flere hadde på forhånd ytret ønske om å innføre karantene for alle i de aktuelle områdene, urolige over å få reisende fra metropolen til sitt område.

Et tilsvarende råd har tidligere vært gitt om at alle som har reist ut av New York den siste tiden, bør sette selv i isolasjon i 14 dager. Texas, Florida, Maryland og South Carolina har innført krav om dette for reisende fra New York.

I Rhode Island stanser politiet nå alle med New York-skilter på kjøretøyene for at Nasjonalgarden skal kunne gi ordre om to ukers tvungen karantene.

65.000 smittede

New York og områdene rundt er blant de hardest rammede av koronautbruddet, med til sammen over 65.000 bekreftet smittede ifølge Johns Hopkins-universitetet, som fortløpende registrerer utviklingen. I New York City var det lørdag registrert 672 døde, mens antallet i New Jersey var 86 og 20 i Connecticut.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo ga lørdag uttrykk for at han var sterkt imot de føderale planene om å stenge ned byen. Han har kritisert presidenten og den føderale regjeringen for å ha reagert for sent da virusutbruddet meldte seg, og at det er årsaken til at byen nå er blitt USAs episenter.

– Hvis du starter med å gjerde inn områder over hele landet, blir det helt merkelig, kontraproduktivt, antiamerikansk og antisosialt, sa Cuomo til CNN.

Lammer økonomien

Han la til at å sette landets finansielle hovedstad under karantene ville sende rystelser gjennom aksjemarkedet og paralysere økonomien, på samme tid som president Trump er så ivrig etter å få økonomien tilbake på skinnene.

USAs føderale regjering er blitt gitt makt til å innføre tiltak for å forhindre spredning av smitte mellom delstatene, men det er uklart om denne fullmakten gir Trump rett til å nekte folk å forlate delstaten sin.

Dette er en problemstilling som aldri tidligere er blitt satt på prøve i moderne tid. Når det en sjelden gang har vært på rettens bord har domstolene stort sett fulgt rådene fra helsemyndighetene.