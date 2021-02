Tidligere president Donald Trump og det republikanske partiet gikk inn i dette nye året med hele 175 millioner dollar samlet inn for å hjelpe Trump med juridisk bistand og stable et forsvar på bena for å beholde makten, skriver New York Times.

Men til nå er kun en liten brøkdel brukt på advokater og regninger til disse. Dette kommer fram i nye rapporter om valgkampfinansiering som ble offentlig søndag.

Selv om formålet med innsamlingen er finansiering til juridisk bistand er ikke dette den største posten i oversikten derfra.

Derimot har det gått millioner til TV-annonsering for å spre løgner om valget.

1,5 milliarder

Trump har aktivt brukt påstandene om at valget ble stjålet for å samle inn penger. Til sammen har det altså blitt rundt 1,5 milliarder kroner som ble samlet inn i november og desember.

Ifølge den føderale valgkommisjonen, Federal Election Commission, har altså Trump ikke brukt mest på juridisk rådgiving, men mest på PR-kampanjer med mål om å skaffe støtte til konspirasjonsteorien om at Trump egentlig er den rettmessige vinneren av valget.

Påstandene om valgfusk er tilbakevist av både justisdepartementet og partiene selv.

TV-reklamer

Kun 10 millioner dollar er brukt på juridisk hjelp, skriver New York Times.

Den største enkeltposten i desember er på 5 millioner dollar som ble utbetalt til selskapet som kjøpte TV-annonser for Trump. Den nest største var på 4,4 millioner dollar for digitale annonser.

Totalt er det brukt fem ganger så mye på PR-kampanjer enn på juridisk bistand.

Dette skjer samtidig som stadig flere jurister trekker seg fra Trumps forsvarerteam til den kommende riksrettssaken.

David Schoen og Bruce Sastor skal lede Trumps nye forsvarsteam, opplyste Trumps kontor sent søndag kveld, skriver NTB.

Dagen før meldte AP at Butch Bowers og Deborah Barbier hadde trukket seg som advokater fra teamet hans. Også tre andre advokater trakk seg, ifølge CNN.

De fem skal ha vært uenig med Trump om retningen på saken, og de forlot oppdraget i det som ble omtalt som en felles avgjørelse.

Ifølge CNN ønsket Trump at advokatene fokuserte på påstandene hans om valgfusk, mens advokatene i stedet ville stille spørsmål rundt legitimiteten ved å innlede riksrett mot en president som allerede hadde forlatt embetet.

Riksrettssaken mot Trump starter tirsdag 9. februar.

Medias søkelys

Mens andre presidenter i stor grad trer tilbake fra amerikansk politikk, i det minste midlertidig, når de forlater Det hvite hus, bryter Trump med denne tradisjonen.

Ingen har rett nok vært i tvil om at Trump elsker å være i medias søkelys, så direkte overraskende er det derfor ikke.

– Vi kommer tilbake i en eller annen form, proklamerte 74-åringen da han forlot Washington, men foreløpig er det uklart hvilke ambisjoner han selv har.

