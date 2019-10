Den nye uroen i Washington begynte sent søndag da Det hvite hus kunngjorde at USA ville trekke amerikanske styrker ut fra de nordlige grenseområdene i Syria, og la til at «Tyrkia snart vil gå videre med sin planlagte operasjon inn i Nord-Syria».

Grønt lys

Dette ble tolket som et grønt lys for Tyrkias mektige militære til å invadere Syria og angripe det kurdiske militæret der, som Tyrkia anser som en terrortrussel.

Problemet er at de samme kurdiske gruppene har kjempet lojalt sammen med en liten amerikansk tilstedeværelse i Syria. De har stått sammen i mange av de farlige kampene på bakken for å drive vekk ekstremistgruppa IS.

Trump selv har forsvart sin plutselige kunngjøring om amerikansk tilbaketrekning ved å vise til at kurderne har fått enorme pengesummer og utstyr fra USA, og at det er på tide at USA kommer seg ut at «endeløse kriger».

Sterk kritikk

Reaksjonene fra republikanerne var raske, intense og høyst uvanlige fra et parti som står bak presidenten i møte med demokratenes krav om riksrett.

I spissen for opprøret står den republikanske senatoren Lindsey Graham, som regnes som en hauk i utenrikspolitikken, og som vanligvis er en lojal Trump-støttespiller.

Republikaneren mener Trumps beslutning om tilbaketrekning er en katastrofe og en skamplett på USAs renommé.

Han jobbet mandag med å få på plass et kongressforslag som vil omgjøre Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria.

Motstand fra Pentagon

Trump mottok også kritikk fra kongressens øverste ledere, republikaneren Mitch McConnell og demokraten Nancy Pelosi.

– Amerikanske interesser tjenes best av amerikansk lederskap, ikke av retrett eller tilbaketrekning, sa McConnell. Han omtales som en av Trumps viktigste støttespillere i Senatet, der Trump er avhengig av at Republikanerne redder ham fra riksrett.

Ifølge senatoren støtter en «supermajoritet» i Kongressen et fortsatt amerikansk militærnærvær i det nordøstlige Syria.

Presidenten møter også motstand fra Pentagon.

– Forsvarsdepartementet har gjort det klart overfor Tyrkia – det samme har presidenten – at vi ikke støtter en tyrkisk operasjon i Nord-Syria, sa Pentagon-talsmann Jonathan Hoffman i en uttalelse mandag.

Trusler mot Tyrkia

Etter hvert tok Trump til Twitter igjen hvor han denne gangen endret tonen og kom denne gangen med en advarsel til Tyrkia.

– Hvis Tyrkia gjør noe som jeg, i min store og enestående visdom, vurderer å være over grensen, vil jeg fullstendig ødelegge og utslette Tyrkias økonomi, skriver Trump på Twitter, uten å utdype hvor den omtalte grensen går.

Tyrkiske medier antydet mandag kveld og natt til tirsdag at en tyrkisk militæroperasjon kan være i gang. Dette avviste imidlertid en amerikansk talspersonen på et pressemøte mandag.

– På det nåværende tidspunkt ser det ikke ut til at Tyrkia har startet sitt ventede angrep nord i Syria, sa han.

Samtidig opplyste en embetsmann i Trump-administrasjonen at USA trekker minst 50 soldater ut av områder nord i Syria, ifølge Reuters.