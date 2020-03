Trump på sitt mest populære på grunn av koronakrisen

USAs president kan gjøre nesten hva som helst og likevel bare bli mer populær blant folket i en nasjonal krise. Donald Trump har aldri hatt mer støtte enn nå.

I en fersk måling fra Gallup poll svarer 49 prosent av de spurte amerikanerne at de syns presidenten gjør en god jobb, mens 45 prosent er uenig i det. Dette er på linje med de beste resultatene Donald Trump har fått hos Gallup siden han ble president i 2017.

Tomme gater og torg: Vi skal holde oss hjemme. Ingen vet hvor lenge (Dagsavisen+)

Har fått kritikk

En tilsvarende undersøkelse fra Monmouth University poll mandag viser at 46 prosent syns Trump gjør en god jobb, igjen det beste resultatet han har fått på tre år der.

At såpass mange gir Trump tommel opp, vil trolig sjokkere dem som har fulgt med på hvordan han har uttalt seg og hvordan han og hans administrasjon har håndtert pandemien på hjemmebane. Det er blant annet kommet kritikk for at USA reagerte for sent, det har vært for dårlig beredskap, for at Trump har stigmatisert Kina og amerikanere med asiatisk bakgrunn eller utseende ved å kalle koronaviruset «det kinesiske viruset» og for å undervurdere hvor alvorlig krisen er.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke overraskende

Ifølge CNN er ikke dette overraskende i det hele tatt og har neppe å gjøre med presidentens uttalelser eller faktiske tiltak mot koronakrisen å gjøre, det handler rett og slett om at folket føler på at de står overfor en felles fiende, og da samler man seg bak en felles leder. Det viktigste er da at lederen viser ukuelig optimisme og gir håp. Til og med opposisjonen tenderer til å støtte sittende presidenter og statsministre i krisetider.

Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 føyk andelen som støttet president George W. Bush i været og lå rundt 90 prosent.

Godkjente krisepakke

Samtidig med popularitetsmålingen for Trump, har Senatet godkjent en krisepakke på 2.200 milliarder dollar. Nå går den videre for godkjenning i Representantenes hus som skal stemme over pakken fredag, før den skal gå til formell godkjenning og signering hos presidenten i Det hvite hus.

Krisepakken skal komme arbeidstakere og bedrifter i USA til unnsetning i den økonomiske krisen som er oppstått som følge av koronapandemien.

Lest denne?: Hun har skrevet den første boka om å holde seg hjemme med barn under koronakrise

23.000 milliarder kroner

I alt skal det stilles 2.200 milliarder dollar, hele 23.000 milliarder norske kroner, til disposisjon for dem som er rammet av den omfattende viruspandemien som brer seg med rekordfart i USA. Dette er den største redningspakken som noensinne er gitt i landet.

– Vi har regnet med at dette vil holde i tre måneder. Forhåpentligvis trenger vi ikke dette i tre måneder, svarte finansminister Steven Mnuchin da han ble spurt om hvor lenge støtten var ment å holde økonomien flytende.

Enstemmig

Det var et enstemmig Senat som onsdag kveld støttet pakken som blant annet innebærer direkte utbetalinger til amerikanske borgere og flere hundre millioner dollar i billige lån til små bedrifter og næringer som er spesielt utsatt som følge av virusutbruddet. Selv om mange har vært kritiske til pakkens innhold, om den går for langt eller er mangelfull, valgte alle senatsmedlemmene å gå inn for forslaget slik at ikke flere dager gikk til spille.

– Bevilgningen vi nå står overfor er historisk fordi den er ment å ta unna for en historisk krise. Helsevesenet vårt er ikke forberedt på å ta vare de syke, våre arbeidere har ikke arbeid, forretningene kan ikke drive forretninger og våre fabrikker står stille. Amerikansk økonomi har stanset, sa Chuck Schumer, lederen for demokratene i Senatet.

Så langt har flere enn 68.000 personer blitt smittet av koronaviruset i USA, og over 1.000 er døde. New York er så langt hardest rammet.