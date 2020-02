– Jeg liker ikke folk som bruker sin tro til å rettferdiggjøre det de vet er feil, sa president Donald Trump, da han torsdag talte på den årlige National Prayer Breakfast i Washington DC.

Den republikanske senatoren Mitt Romney holdt onsdag holdt en følelsesladd tale til Senatet, der han erklærte at hans personlige tro gjorde det nødvendig å stemme for å dømme Donald Trump i riksrettsaken.

Romney ble dermed den eneste senatoren fra det republikanske partiet som brøt ut og stemte mot partiet og mot presidenten onsdag.

Uttalelsen til Trump under bønnefrokosten var et åpenbart spark til Mitt Romney.

Trump kom på scenen til lang, rungende applaus, og holdt fram avisen USA Today med førstesiden «ACQUITTED» - «FRIKJENT».

Trump åpnet talen til National Prayer Breakfast med å referere til riksrettssaken, som ble avsluttet onsdag. Flere kongressmedlemmer var tilstede, inkludert Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes Hus, som satte igang riksrettsaken mot Trump.

– Som alle vet har min familie, vårt store land og deres president blitt utsatt for en ildprøve av noen svært korrupte og uærlige folk. De har gjort alt for å ødelegge oss, og har skadet landet vårt. De vet at det de gjør er feil, men de setter seg selv foran nasjonen, sa Trump, og fortsatte:

– For flere uker siden og fram til i går hadde modige republikanere og ledere klokskap og styrke til å gjøre det alle vet var rett. Jeg liker ikke folk som bruker sin tro til å rettferdiggjøre det de vet er feil.

–Jeg liker heller ikke folk som sier «jeg ber for deg» når de vet det ikke er sant, sa Trump i talen.

Nancy Pelosi har flere ganger tidligere sagt offentlig at hun ber for Donald Trump.

– Så mange folk er blitt såret. Vi kan ikke la det fortsette. Vi skal diskutere det videre i Det Hvite hus, sa presidenten.

Resten av talen til National Prayer Breakfast snakket Trump om framgangen i amerikansk økonomi og viktigheten av religiøs frihet, og fikk lang applaus da han understreket sitt standpunkt mot abort.

Trump har annonsert at han skal holde tale kl 18 ikveld norsk tid fra Det Hvite Hus om riksrettsaken, som han kaller «svindel», og frikjennelsen.

