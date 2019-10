Trump om raidet mot IS-leder: «Han klynket og gråt». Men det var ingen lyd på videoen Trump fikk se

Donald Trump beskrev hvordan IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi endte sine dager. Det hele skal ifølge Trump ha «vært som i en film og han skrek og bar seg», uttalte Trump under en pressekonferanse søndag.

Ifølge Trump klynket og gråt IS-lederen da han ble funnet av amerikanske soldater i Syria, skriver NTB.

Men ifølge New York Times og flere andre medier som MSNBC, var det slettes ikke noe lyd på videolinken Trump fikk se under raidet.

Han fikk heller ikke se selve raidet under bakken, men måtte nøye seg med video fra over bakken og kommunikasjon med de amerikanske troppene.

Demed klør flere seg i hodet over hvor Trump har dette fra.

– Jeg vet ikke hva som er kilden til dette, sa Milley under en pressekonferanse i Pentagon mandag.

USAs forsvarsminister Mark Esper understreket søndag at heller ikke han hadde mottatt opplysninger i tråd med Trumps beskrivelse av Baghdadis påståtte gråt og klynking, ifølge CNN.

Opptak fra aksjonen

IS-lederen utløste en bombevest og tok med seg tre barn i døden etter å ha blitt jaget ned i en tunnel, ifølge Trump.

President Donald Trump antydet mandag at han vurderer å offentliggjøre bilder og video av den amerikanske operasjonen som ledet til Baghdadis død, melder NTB.

– Vi vurderer det. Vi kan komme til å gjøre det. Vi kan frigi visse deler av den, sa Trump.

Ifølge Milley går Pentagon nå gjennom soldatenes opptak fra aksjonen med tanke på å nedgradere og frigi deler av disse.

Tok fanger

IS-lederens levninger kommer derimot ikke til å bli vist fram, ifølge Milley.

– Vi har kvittet oss med levningene. Dette ble gjort på skikkelig vis, sier han.

Milley opplyste mandag at det ble tatt to fanger under det amerikanske angrepet mot IS-lederens skjulested i Idlib-provinsen i Syria.

– To voksne menn ble tatt til fange. De er i vår varetekt på et sikkert sted, opplyser han, ifølge AFP.

Det er ikke kjent hvem de to er eller hvilken posisjoner de har hatt i den ytterliggående islamistgruppa. Milley bekrefter at en amerikansk tjenestehund som sporet opp Baghdadi i tunnelen, ble «lettere såret».

Kompleks

Selv om Baghdadis død har frarøvet IS en «inspirerende leder», er sikkerhetssituasjonen i Syria «fortsatt kompleks», understreket forsvarsminister Mark Esper mandag.

– Baghdadis død vil verken få slutt på terrorismen i verden eller krigen i Syria, men vil sende «et budskap til dem som stiller spørsmål ved USAs besluttsomhet», sa han.

– USA innehar, mer enn noe annet land i verden, makt og vilje til å jakte på dem som er ute etter å skade det amerikanske folk helt til verdens ende, sa Esper.

