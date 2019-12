USAs president Donald Trump langer ut mot Kongressens riksrettsrapport og kaller den «en vits».

– Det de gjør er en veldig dårlig ting for landet vårt. Det er en vits, sa Trump da han onsdag ble spurt om rapporten som etterretningskomiteen i Representantenes hus la fram dagen før.

Trump mener også det er en «skam» at justiskomiteen i Representantenes hus har begynt med høringer mens han har vært i London i forbindelse med NATO-toppmøtet.

Demokratene er i flertall i Representantenes hus, og etterretningskomiteen konkluderte med at det finnes et stort antall bevis for at Trump misbrukte presidentembetet da han i sommer ba Ukrainas president etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter.

