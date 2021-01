Demokraten Joe Bidens valgseier ble natt til torsdag lokal tid formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen, og Biden blir dermed innsatt som USAs 46. president 20. januar.

– Til tross for at jeg er fullstendig uenig med utfallet av valget, og jeg har faktaene på min side, vil det bli en ryddig maktovertakelse 20. januar, sier Trump.

– Jeg har alltid sagt at vi vil fortsette vår kamp for å sørge for at kun de lovlige stemmene ble telt opp. Mens dette representerer slutten på den mest storslagne førsteperioden i presidenthistorien, er det kun starten på vår kamp for å Make America Great Again, sier han.

