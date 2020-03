Trump kuttet støtten til disse flyktningene – nå gir Norge mer

Av Marius Helge Larsen

– Vi vil ikke være en byrde for FN. Vi vil ikke være en byrde for noen land. Vi vil ta ansvar på egen hånd. Derfor vil jeg be deg om å også spørre andre om å gi penger. For utdanning handler til syvende og sist ikke bare om et papir og en blyant, men miljøet rundt, sier en av elevene på en jenteskole i Jordan for palestinske flyktninger til Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Tirsdag fikk Eriksen Søreide en omvisning i flyktningleiren i Amman, og hun fikk blant annet se hvordan norske penger bidrar til å lære små jenter engelsk og naturfag på den FN-drevne skolen. Og hvordan pasientene strømmer til helsesenteret som FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) driver.

Les også: Trump kuttet støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger og hylles av Israel

Pengenyhet

UNRWA er i pengemangel etter at USAs president Donald Trump kuttet støtten i 2018. Senere har USA jobbet for å få lagt ned organisasjonen, men Norge gir fortsatt årlige millionbeløp.

Under besøket i flyktningleiren i Amman, slapp utenriksministeren en nyhet om at regjeringen overfører hele støtten til UNRWA på 125 millioner kroner for 2020 på én gang.

Det kan komme mer penger til enkeltprosjekter senere.

– Vi gir nå ut grunnstøtten vår for 2020. Vi gjør det for at dere og andre elever som er her eller på Gazastripen eller i Libanon, kan ha skolebøker og medisinsk utstyr. Vi gjør det fordi vi vet at arbeidet lærerne og legene gjør, og arbeidet dere gjør, er framtiden deres. Det er derfor vi bidrar med penger, men også med politisk innsats for å finne politiske løsninger, sa Eriksen Søreide til elevene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Takker Norge

Flere av elevene på skolen takket Norge for pengebidraget. Fungerende leder Christian Saunders i UNRWA er også takknemlig.

– Det er utrolig viktig. Da USA kuttet støtten i 2018 mistet vi en tredel av støtten. Det er et voldsomt underskudd som vi må dekke opp, og resultatet er at de palestinske flyktningene lider, sier Saunders til NTB.

USA har helt siden opprettelsen av UNRWA vært den største bidragsyteren, men president Donald Trump kuttet all støtte i et forsøk på å presse palestinerne til forhandlingsbordet i 2018.

Begrunnelsen var at USA bærer en uforholdsmessig stor del av byrdene og at UNRWA godtar for mange mennesker som flyktninger.

UNRWA bistår 2,1 millioner palestinske flyktninger i Jordan, 1,3 millioner på Gazastripen, nærmere 800.000 på Vestbredden og 450.000 i Syria med utdanning, helsetjenester og annen hjelp.

Utenriksminister Eriksen Søreide er i Jordan i forbindelse med det norske statsbesøket.

Les også: USA ber FN oppløse UNRWA