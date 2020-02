Prioriteringene i Trumps budsjettforslag for 2021 minner om hans forslag for tidligere år. Det kuttes i velferdstiltak for fattige, mens verdens desidert største forsvarsbudsjett blir enda litt større, skriver NTB.

Ifølge forslaget vil Donald Trump kutte i den offentlige skolen, men gir samtidig skattelette til rike som sender sine barn på privatskoler.

– Det er selvsagt greit å sende sine barn på privatskole, men trenger de skattelette for det, sier senator Chris Can Hollen (D) til nyhetskanalen MSNBC.

Van Hollen sitter i budsjettkomiteen i Senatet.

– Igjen skal Trump gi skattelette til folk som allerede lever veldig komfortabelt, mens de som har det trangt må ta regningen sa han videre.

– Trump viser med dette hva han virkelig bryr seg om, i motsetning til hva han skriver på Twitter og sier i taler, la Van Hollen til.

Ansvarlighet

I tillegg til kutt i velferden og enda mer skattelette, dropper Donald Trump en tidligere tidsplan for å få bukt med USAs enorme budsjettunderskudd. Målet nå er å få budsjettet i balanse i 2035, ifølge Washington Post.

– De siste årene er det Det demokratiske partiet som har vært ansvarlige når det kommer til å holde utgiftene nede og balansere budsjettet, sier van Hollen til MSNBC.

Vil til Mars

Samtidig som Trump kutter i velferd og gir skatteletter, øker han budsjettet til NASA for å får fortgang i planene om å reise til Mars og Månen, melder space.com.

De får 3 milliarder dollar mer, snaut 30 milliarder kroner, om Trump får det som han vil i sitt budsjettforslag.

Budsjettforslaget blir nærmest garantert avvist av Kongressen, og regnes derfor i stor grad som et utspill der Trump formidler sine politiske prioriteringer.

45.000 millarder kroner

Forslaget til statsbudsjett er på til sammen 4.800 milliarder dollar – en sum som tilsvarer 45.000 milliarder kroner, skriver NTB.

Underskuddet er i år på over 1.000 milliarder dollar. I budsjettforslaget står det at underskuddet gradvis skal krympe i årene framover, men dette er basert på antakelser om USAs økonomiske vekst som trolig er urealistiske.

Et tidligere mål om å få bukt med underskuddet i løpet av ti år er droppet i Trumps forslag. Samtidig ønsker han å videreføre store skattekutt som ble innført i 2017, og som mange rike amerikanere tjener på.