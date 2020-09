Trump kunngjør kandidat til høyesterettsdommer lørdag

Kunngjøringen vil skje i Det hvite hus, bekrefter Trump på Twitter.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Trump har møtt dommer Amy Coney Barrett, som blir sett på som hans favoritt til å bli ny høyesterettsdommer.

Trump sa mandag at han også skal snakke med andre kandidater, blant dem dommer Barbara Lagoa, når han drar til Florida senere i uken. Men Barrett har lenge blitt sett på som en favoritt.

48 år gamle Barrett er dommer i ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the 7th Circuit. Hun ble sett på som en solid utfordrer til å overta et ledig sete i høyesteretten i 2018. Den gang gikk plassen til Brett Kavanaugh. Trump sa da at han ville sikre Barrett høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs sete.

Ginsburg døde før helgen og Trump sa mandag at han regner med å kunne kunngjøre hvem som blir hans kandidat til å overta etter Ginsburg, innen utgangen av uken.

Deretter må kandidaten behandles i Senatet før en utnevnelse kan skje.

Trump ønsker at den nye dommeren skal være på plass før valget 3. november. Demokratene mener at utnevnelsen ikke bør skje før etter valget.

