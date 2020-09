Tidligere i september ga Trump regjeringen sin beskjed om at den ikke lenger skal finansiere opplæring i teorier om rasisme og andre former for diskriminering i føderale etater.

– For få uker siden forbød jeg forsøk på å indoktrinere regjeringsansatte med splittende og skadelige kjønns- og rasebaserte ideologier. I dag har jeg utvidet forbudet til å gjelde personer og selskaper som gjør forretninger med landet vårt, skrev Trump på Twitter like før han utstedte ordren tirsdag.