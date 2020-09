«Det er bare ikke det samme lenger, ikke sant?», sa han til publikummet som hadde samlet seg på Xtreme Manufacturing like utenfor Las Vegas, ifølge The Washington Post.

Vil beholde college-fotball

Presidentens sønn Eric twitret i forrige uke at «fotball offisielt er dødt», etter en rapport om at Dallas Cowboys-spillere hadde fått grønt lys til å protestere under nasjonalsangen for å øke bevisstheten rundt sosial urettferdighet og politiets brutalitet.

Cowboys er et profesjonelt amerikansk fotballag basert i Dallas, Texas.

#WeWantToPlay

Selv om president Trump kalte fotball for kjedelig på søndag, har han jobbet for at idretten, og da spesielt collegefotballen, skal gå sin gang. Dette til tross for bekymringer knyttet til koronaviruset.

I forrige måned erklærte han på Twitter at «studentidrettsutøvere har jobbet for hardt for at sesongen deres skal bli kansellert» med hashtaggen #WeWantToPlay - som har vært forkjempet av høyprofilerte fotballspillere.

