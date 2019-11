Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina

Uttalelsen kommer samtidig som USAs EU-ambassadør Gordon Sondland forklarte seg under en høring i Representantenes hus onsdag.

Trump leste opp håndskrevne notater til journalister på plenen foran Det hvite hus. Han kommenterte den pågående utspørringen av Sondland, som mener Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina og utsatte et toppmøte for å presse fram etterforskning av Biden-familien.

Foran journalistene gjenga Trump en samtale mellom ham og Sondland som etter presidentens oppfatning viser at han ikke prøvde å presse Ukraina.

I tillegg forsøkte Trump å distansere seg selv fra EU-ambassadøren.

– Jeg kjenner ham ikke så godt. Jeg har ikke snakket mye med ham, sa presidenten.

Presidenten hevdet at «det hele er over» når det gjelder riksrettsprosessen, og han tok ikke spørsmål fra journalistene. Senere samme dag gjentok han budskapet på Twitter.

– Denne heksejakten må stanse NÅ. Ikke bra for landet vårt, skrev Trump.

Stolt

Samtidig som høringene i riksrettsprosessen mot president Donald Trump pågår i Washington, deltar USAs utenriksminister Mike Pompeo for tiden på NATOs utenriksministermøte i Brussel.

Han sier at han er stolt av politikken USA har ført i forholdet til Ukraina.

– Jeg vet nøyaktig hva den amerikanske Ukraina-politikken har vært. Jeg har jobbet med den og jeg er utrolig stolt av det vi har oppnådd, sier Pompeo.

Under høringen i Representantenes hus onsdag sa USAs EU-ambassadør Gordon Sondland at president Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina og utsatte et toppmøte for å presse fram etterforskning av Biden-familien. Han sa også at utenriksminister Mike Pompeo kjente til dette.

– Jeg så ikke høringen, sier Pompeo.