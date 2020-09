Søndagens møte i Henderson utenfor Las Vegas brukte Trump til å hylle sin egen håndtering av pandemien som hittil har krevd nesten 200.000 menneskeliv i USA.

– Vi har gjort en utrolig jobb, vi får absolutt ingen anerkjennelse for jobben vi har gjort, sa Trump og la til at hans lederskap har «reddet millioner av liv».

Nasjonen er nå «inne i siste sving» i bekjempelsen av viruset, sa Trump til tilhengere i en industribygning som eies av en av presidentens støttespillere.

Relativt få i folkemengden bar munnbind, med et klart unntak, rapporterer nyhetsbyrået AP: For de som befant seg rett bak Trump og som derfor dukket opp på TV-bildene, var det påbudt med munnbind.

– Livsfarlig

– I kveld begår Trump dumdristige og egoistiske handlinger som setter utallige liv i fare her i Nevada, tvitret delstatens guvernør, demokraten Steve Sisolak før møtet.

Siden mai har delstatens myndigheter begrenset antall deltakere i innendørs arrangementer til 50, en anbefaling basert på Det hvite hus' retningslinjer for gjenåpning.

– Presidenten ser ut til å ha glemt at dette landet fortsatt står midt oppe i en global pandemi, tilføyer han.

Nederlag

Ikke siden juni, da et folkemøte i Tulsa fikk deler av skylden for en økning i smittetilfeller i Oklahoma, har Trump samlet tilhengere innendørs. Fortsatt dør rundt 1.000 koronasmittede daglig i USA.

– Vi stenger ikke landet igjen. En nedstengning vil ødelegge livene og drømmene til millioner av amerikanere, sa Trump.

Tulsa-møtet var det første i sitt slag på tre måneder og ble et stort nederlag for Trumps valgkamp. Mange tomme seter og en økning i smittetilfeller, også i valgkampstaben. En fremtredende Trump-tilhenger som var til stede, forretningsmann og tidligere presidentkandidat Herman Cain, døde av covid-19 få uker senere. Det er imidlertid ikke kjent om han ble smittet av viruset i Tulsa.

Temperaturmålinger

Valgkampapparatet erkjente at mange vegret seg for å samles i store grupper innendørs og gikk over til å holde mindre folkemøter utendørs, typisk ved flyplasshangarer. Men disse arrangementene har vokst de siste ukene, og det har vært lite avstand og få munnbind blant deltakerne.

I Henderson søndag ble det tatt febermålinger av alle deltakerne ved døra. Selv om de fremmøtte ble oppmuntret til å bruke munnbind, var det mange som lot være.

Arrangementet var et direkte brudd på delstatens covid-19-regelverk, og eieren av industrianlegget kan miste lisensen til å drive videre, sa en talsperson for myndighetene i Henderson.

– Be guvernøren deres om å åpne opp delstaten, sa Trump.

Forsvarer møtet

Om Trumps koronahåndtering sier guvernør Sisolak at presidenten ikke hadde ryggrad til å ta vanskelige valg og i stedet overlot det til delstatene.

– Nå har han bestemt seg for at han ikke trenger å respektere lovene i vår delstat. Som vanlig mener han at reglene ikke gjelder for ham selv, sier Sisolak.

Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for Trumps valgkamp, forsvarer møtet. Hvis titusenvis av amerikanere kan delta i demonstrasjoner, spille i kasinoer eller sette fyr på lokale bedrifter i opptøyer, så bør de også kunne få samles fredelig og høre presidenten tale, påpekte han.

Antall nye koronatilfeller i USA øker nå ikke like mye som før, men eksperter mener at det fortsatt er nødvendig å opprettholde tiltak som sosial avstand.

