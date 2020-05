Trump har undertegnet presidentordre om sosiale medier

Trump sa at faktasjekk som Twitter har gjort rundt to meldinger han la ut på Twitter, var en redaksjonell avgjørelse som går i retning politisk aktivisme.

Han sa også at prisen vil være at selskapene mister sin beskyttelse i rettssaker som bringes inn på grunn av det som folk legger ut på plattformene deres.

Trump, som selv er storbruker av Twitter, har lenge hevdet at selskaper som Twitter og Facebook er forutinntatt mot konservative stemmer i sosiale medier ved å faktasjekke dem eller slette innleggene deres.

– Vi har fått nok, sa Trump, som la til at presidentordren vil ivareta ytringsfriheten.

Truet med stenging

Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte.

Onsdag truet presidenten med å stenge sosiale medier. Trump har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og bruker det aktivt som en kanal for direkte å spre sine ytringer. Han har postet over 52.000 innlegg på kontoen sin @realDonaldTrump.

– Politisk utspill

– Dette skal ikke sees på som et seriøst forslag, men som et politisk utspill, sa Erik Åsard, professor emeritus i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet til nyhetsbyrået TT tidligere torsdag.

Han understreket at ytringsfriheten står sterkt i USA og ikke vil kunne endres av noen sinte Twitter-meldinger.

Heller ikke Frida Stranne, lektor i Nord-Amerika-studier ved Högskolan i Halmstad, sier det ikke er i Trumps interesse å stenge eller begrense Twitter.

– Trump må jo ha Twitter, det er hans megafon, sa hun til TT.

Stranne viste til at den amerikanske velgerbasen er polarisert og at Trump med denne ordren henvender seg til egne følgere. Mange amerikanerne som er kritiske til presidenten, er allerede overbevist om at han undergraver demokratiet.

De som på den andre siden støtter Trump, deler ofte hans syn om at han stadig blir angrepet av etablissementet.