Trump «har ikke hørt om» manglende covidtester. Samtidig fortviler delstatene. De mangler tester

I en telefonkonferanse med guvernørene fra ulike amerikanske delstater mandag ettermiddag amerikansk tid, sa Trump at han «ikke har hørt om testing på ukesvis».

Med andre ord antyder han at mangel på covid 19-tester ikke lenger er noe problem i USA. Dette ifølge The New York Times, som sitter på lydopptak av møtet.

Mangler utstyr til smittesporing

Guvernørene i møtet har imidlertid en annen oppfatning av situasjonen. Steve Bullock, som er demokrat og representerer fjellstaten Montana, forklarte for eksempel i møtet at hans folk prøver å spore smitten fra bekreftede tilfeller og videre mot folk de har vært i kontakt med, men at dette er arbeidet er vanskelig fordi de mangler nok testutstyr.

«Vi har supre tester»

I møtet var Trump imidlertid mest opptatt av at å fortelle at USA har testet flere mennesker enn mange andre land – uten å ta høyde for at USA også har en større befolkning enn mange andre land, og fremdeles har testet en liten andel av befolkningen i forhold til for eksempel Sør-Korea eller Tyskland.

– Vi har supre tester og komer med en raskere denne uka, sier han i telefonmøtet.

Bakpå allerede

Flere medier, som The New York Times og The Guardian forrige uke, har skrevet om hvordan USA kunne unngått det store omfanget av smitte som landet nå opplever, om de bare hadde kommet i gang med testing tidligere. Men da manglet det både testutstyr og politisk vilje til å bruke det.