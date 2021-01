I et intervju med CGTN legger ikke Anthony Scaramucci, Donald Trumps tidligere kommunikasjonssjef, noe imellom når han beskriver sin tidligere sjef.

– Han har feilet i håndteringen av pandemien. Han ødela den amerikanske økonomien, han svekket alliansene vi har rundt om i verden, av grunner som kanskje var rasjonelle for ham, men som definitivt ikke var rasjonelle med tanke på USAs interesser. Han har hyllet despoter og nedverdiget demokratiske ledere, sier Scaramucci, som går under kallenavnet «The Mooch».

– Hans ettermæle vil bli at han har gjort USA svakere, sykere og fattigere i løpet av hans presidentskap. Forhåpentligvis vil folk huske det, slik at han blir en del av fortiden 21. januar, fortsetter han i det samme intervjuet – med henvisning til at Joe Biden skal innsettes som USAs neste president 20. januar.

Les også: Senator advarer Trump og partikolleger: – De leker med ilden

21. juli 2017 ble den frittalende finansmannen utnevnt til kommunikasjonssjef i Det hvite hus. Ti dager senere fikk han sparken av Trump. Dette etter å ha gitt et intervju til The New Yorker, der han omtalte de daværende nære Trump-medarbeiderne Reince Priebus og Steve Bannon i svært vulgære ordelag.

(Saken fortsetter under videoen)

Scaramucci har gjentatte ganger forsvart Trump, også etter at han fikk sparken. Men sommeren 2019 kunngjorde han at han ikke lenger kunne støtte ham, og begrunnet det med presidentens retorikk og atferd.

– Jeg tror man må vurdere et skifte når noen oppfører seg slik. Han går etter individer, som presidenten i USA, på Twitter-kontoen sin – som fører til hat og drapstrusler, sa Scaramucci i et intervju med CNN.

Det tok ikke lang tid før Trump slo tilbake på Twitter, der han blant annet la ut om at Scaramucci ble sagt opp fra «en stiling som han var totalt ute av stand til å håndtere.»

.....other than the fact that this Administration has probably done more than any other Administration in its first 2 1/2 years of existence. Anthony, who would do anything to come back in, should remember the only reason he is on TV, and it’s not for being the Mooch!