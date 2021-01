Mange republikanere nekter å forsvare Donald Trump for rollen han spilte i forkant av at kongressbygningen ble stormet 6. januar.

Lite tyder likevel på at Senatet vil finne ham skyldig når riksrettssaken kommer opp i februar, noe som forutsetter at 17 av republikanernes 50 senatorer stemmer sammen med demokratene.

Republikanere som offentlig har støttet riksrettssaken, har høstet sterk kritikk fra Trumps støttespillere og frykter følgene når det skal holdes mellomvalg i 2022.

Da Senatet tirsdag skulle stemme over et forslag om å stanse riksrettssaken, var det bare fem republikanere som brøt ut og stemte sammen med demokratene da forslaget ble forkastet.

Lite tyder på at ytterligere tolv republikanske senatorer vil endre mening og sørge for at Trump blir dømt.

– Vinden har snudd

– Den politiske vinden i Det republikanske partiet har snudd, sier Ralph Reed, som leder Faith and Freedom Coalition og støtter Trump.

– Selv om man mener at Trump gjorde feil etter valget i november og 6. januar, så var Trumps politikk og seire for store til at partiet kan etterlate ham på slagmarken, sier han og viser blant annet til utnevnelsen av konservative dommere og skattekuttene som ble innført.

Kampanje

Trump selv er kastet ut av sosiale medier og tilbringer dagene på golfklubben sin i Palm Beach i Florida, men han engasjerer seg fortsatt i amerikansk politikk.

Tidligere i uka takket han sin tidligere pressesekretær Sarah Huckabee Sanders ved å støtte hennes guvernørkandidatur i Arkansas. Han gikk også ut med støtte til Kelli Ward, også det en støttespiller, som ble gjenvalgt som leder av Det republikanske partiet i Arizona.

Trumps medarbeidere har uformelt også gitt grønt lys til en kampanje mot de ti republikanerne i Representantenes hus som stemte for Demokratenes forslag om å stille Trump for riksrett.

De ti kongressrepresentantene utfordres nå i delstat etter delstat av Trump-lojalister, og Trumps sønn Donald jr. er en ivrig pådriver.

Ikke glemt

Blant dem det rettes kraftig skyts mot er den innflytelsesrike republikaneren Liz Cheney i Wyoming, som etter stormingen av Kongressen slo fast at ingen president i USAs historie hadde gjort seg skyldig i et størres svik mot grunnloven enn Trump.

Trump har heller ikke glemt at Brian Kemp, Republikanernes guvernør i Georgia, nektet å slutte opp om hans egen påstand om massivt valgfusk i delstaten, og han har derfor lansert en motkandidat til posten.

Også i flere andre delstater står Trump-tilhengere klare i kulissene til å utfordre partikollegaer som har kritisert den tidligere presidenten.

Elsker medias søkelys

Mens andre presidenter i stor grad trer tilbake fra amerikansk politikk, i det minste midlertidig, når de forlater Det hvite hus, bryter Trump med denne tradisjonen.

Ingen har rett nok vært i tvil om at Trump elsker å være i medias søkelys, så direkte overraskende er det derfor ikke.

– Vi kommer tilbake i en eller annen form, proklamerte 74-åringen da han forlot Washington, men foreløpig er det uklart hvilke ambisjoner han selv har.

Valgkampkasse

Trump er svært populær blant mange republikanske velgere, og han har også godt over 400 millioner kroner i valgkampkassen sin. Disse pengene kan han for eksempel bruke til å støtte kandidater som utfordrer kritikere av ham.

– Etter valget fortalte han meg at han kom til å engasjere seg sterkt, sier Matt Schlapp, som leder American Conservative Union.

– Han kommer til å fortsette å kommunisere. Han kommer til å gi uttrykk for meningene sine, noe jeg syns er storartet og har oppmuntret ham til, sier han.

Mellomvalget

Trumps medarbeidere har de siste dagene også brukt tid og krefter på å forsikre republikanerne om at den tidligere presidenten ikke har planer om å starte et nytt parti, noe han tidligere har antydet.

Trumps mål er derimot å ta kontroll over Det republikanske partiet, som er dypt splittet etter å ha mistet både presidenten og flertallet i begge kamre i Kongressen.

Ifølge medarbeidere vil Trump så snart riksrettssaken er over jobbe for å gjenvinne dette flertallet.

– Men nå forbereder vi oss på riksrettssaken, det er der fokuset er, sier Trumps rådgiver Jason Miller.

