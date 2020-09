Trump-tilhengere og motstandere hadde stilt seg langs hele ruten til presidentens kortesje. Flere fremmøtte har også skilt som viser støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

Byen har vært rammet av omfattende voldelige protester etter at afrikansk-amerikanske Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret av politiet 23. august. Opptøyene har ført til store ødeleggelser på bygninger og butikker, og flere personer er skadd. En tenåringsgutt er også pågrepet og siket for å ha skutt og drept to personer og såret en annen.

I løpet av det to timer lange besøket tirsdag skal Trump ta ødelegelsene i byen i øyensyn. Han skal også etter planen besøke en videregående skole samt alarmsentralen i Kenosha, ifølge CNN.

Han skal ikke besøke familien til Jacob Blake.

Uønsket

Blakes onkel Justin Blake understreket at presidentbesøket er uønsket.

– Vi trenger ikke mer smerte og splittelse forårsaket av en president som er ute etter å fremme presidentkampanjen sin på bekostning av byen vår, sa Justin Blake på en pressekonferanse, melder CNN.

Pressekonferansen ble holdt kort tid før Trump tirsdag ettermiddag lokal tid ankom Wisconsin-byen.

– Vi vet hvorfor Trump er her i Kenosha i dag. Han er her for å så kaos og frykt. Vi støter fra oss forsøket på å splitte oss , sa Kenosha-innbygger og venn av Blake-familien, Tanya McClean, på pressekonferansen.

Blake ble lam fra livet og ned som følge av at han ble skutt sju ganger i ryggen av politiet. I kjølvannet av hendelsen brøt det ut opptøyer og demonstrasjoner i Kenosha. Tre personer er drept i forbindelse med protestene.

