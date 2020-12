Trump gjentok påstander om valgfusk på folkemøte

Egentlig ble folkemøtet i delstaten Georgia holdt til støtte for to republikanske senatorer som kjemper for gjenvalg i januar.

Men Trump brukte en betydelig del av sin nesten to timer lange tale på sine påstander om at han egentlig vant presidentvalget – både i Georgia og samlet sett.

Les også: USAs justisminister: Ingen bevis for omfattende valgfusk

– Vi vant i Georgia, bare så du vet det, sa Trump til folkemengden som hadde samlet seg for å se Trumps første valgkamparrangement etter presidentvalget 3. november.

Det endelige resultatet fra Georgia viser at påtroppende president Joe Biden vant delstaten med om lag 12.500 av i alt 5 millioner avlagte stemmer.

Les også: En god, troens mann

De to republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdu må gjennom en ny valgrunde i Georgia i januar. Skulle begge tape, vil Demokratene sikre seg flertall i Senatet – noe som vil få stor betydning for Biden og hans muligheter for å få gjennomført sin politikk.