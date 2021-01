Av NTB og Dag Høie

– Vi stenger president Trumps Instagram-konto i 24 timer, skriver Instagram-sjef Adam Mosseri på Twitter.

Snapchat varsler at de har sperret Trumps konto, noe som gjør at han ikke kan dele innhold lenger, skriver The Information.

Slettet melding

Fra før har Twitter stengt presidentens konto i 12 timer, mens Facebook har sperret ham ute i et døgn. Også YouTube har sperret ham.

Twitter slettet også denne meldingen, som presidenten kom med mens beleiringen av kongressbygningen i Washington pågikk:

– Dette er slikt som skjer når en hellig valgskredseier blir så useremonielt og ondskapsfullt tatt fra flotte patrioter som er blitt så dårlig og urettferdig behandlet så lenge. Gå hjem med kjærlighet og i fred. Husk denne dagen for alltid, skrev presidenten på Twitter i en melding som er blitt slettet av nettgiganten.

Fjernet video

President Donald Trumps video der han ber opprørerne i Washington gå hjem, men gjentar budskapet om at valget stjeles fra ham, fjernes fra Facebook og YouTube. Det melder ABC News.

Videoen blir liggende på Twitter, men Twitter har begrenset rekkevidden til meldingen og fjernet muligheten for å retvitre, like eller svare på den.

I videoen legger Trump til at han har sans for demonstrantene i DC.

Guy Rosen, visepresident i Facebook, sier at videoen kan oppildne til vold. YouTube fjerner den ettersom den bryter reglene om ikke å spre falske påstander om valgsvindler.

