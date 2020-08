Trump forlot rommet da han ble konfrontert med løgnen

– Hvorfor fortsetter du å si at det var du som innførte Veterans Choice-programmet? spurte CBS News-reporter, Paula Reid under lørdagens pressekonferanse.

I videoen fra pressekonferansen hører man jubel og applaus, mens president Donald Trump forsøker å gi ordet til en annen journalist.

– Du sa at du innførte Veterans Choice. Det ble innført i 2014. Det du sier er en falsk påstand, sir, sier Reid.

– Okei, takk så mye alle sammen, svarer Trump og forlater rommet.

Loven ble signert i 2014

Ifølge CNN har Trump påstått at det var han som innførte programmet så mye som 150 ganger, før reporteren konfronterte ham med det denne helgen. Ifølge CNN skal hun være den første til å konfrontere ham med løgnen.

Programmet for veteraner er knyttet til en lov som ble signert da Barack Obama var president i 2014. Loven skal sikre at regjeringen skaffer de som regnes som veteraner etter loven, helsehjelp fra leger, også utenfor systemet som dekker veteraner. Loven og programmet var et tverrpolitisk initiativ ledet av senator Bernie Sanders på demokratenes side, og senator John McCain på republikanernes side.

Trump signerte utvidelse i 2018

Trump har derimot signert en lov i 2018, som heter the VA MISSION Act. Loven han signerte utviklet og utvidet veteran-kriteriet, slik at flere skulle ha rett til helsetjenestene som programmet fra 2014 sikrer veteraner.

Ifølge CNN har Trump flere ganger påstått at det var han som utformet Veterans Choice-programmet, og at andre har mislyktes med det i over 50 år.