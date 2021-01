– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump i en video publisert torsdag kveld.

Videre hevder Trump at han «umiddelbart» innkalte nasjonalgarden da uroen oppsto onsdag, etter at en rekke medier har meldt at Trump motsatte seg dette, og at det var visepresident Mike Pence som gjorde det.

Les også: Fra konspirasjonsteoretikere til folkevalgte: Dette er noen av dem som stormet Kongressen

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen har skjemt setet til det amerikanske demokratiet, sier han, og lover at de som brøt loven, vil bli straffeforfulgt.

Videre anerkjente Trump at Joe Bidens valgseier nå er godkjent av Kongressen og at en ny regjering vil komme på plass 20. januar. Trump lover at han nå vil fokusere på å bidra til en ryddig maktovertakelse, og sier at det nå er tid for «helbredelse og forsoning».

Les også: Republikaner-leder i Norge: – Jeg har ikke sett noen beviser på at stormingen var voldelig

Enden på presidentperioden innebærer imidlertid ikke at Trump er ferdig i amerikansk politikk:

– Vår utrolige reise har bare nettopp begynt, sier Trump.

Kommentarene står i sterk kontrast til dem han kom med onsdag, der han i en video gjentok grunnløse påstander om valgfusk, mens han ba demonstrantene gå hjem og understreket at han «elsker» og «forstår» dem.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.