«Showmannen» Trump viste seg fram på Daytona 500. Han brukte både limousinen «The Beast» («beistet») og presidentflyet Air Force One som et ledd i å sanke stemmer i valgkampen, skriver New York Times. Medier som CNN og CBS News har også omtalt saken.

Men da en av Trumps valgkampledere, Brad Parscale, tvitret et bilde som tilsynelatende skulle vise Trump og Air Force One fly over den kjente banen, ble det raskt avslørt som juks. Det viste seg nemlig å være et bilde fra da George W. Bush gjorde det samme i 2004, skriver CNN.

Etter at flere påpekte bildefusket, ble bildet slettet. Men innen det skjedde, hadde det fått stor oppmerksomhet på mikrobloggnettstedet – 23.000 likes og 6.700 retweets. Fotografen bak bildet i 2004, Jonathan Ferrey, sa følgende til CNN i etterkant.

– Jeg har mange talentfulle fotografkolleger som er på Daytona 500 i år. Jeg er dessverre ikke der selv denne gangen, men vant visst fotokonkurransen før racet engang hadde startet.

Trump's campaign manager tweeted a dramatic photo of Air Force One at Daytona, saying ".@realDonaldTrump won the #Daytona500 before the race even started."



The shot was of George W. Bush's plane leaving in 2004. Parscale deleted three hours later.https://t.co/q0B4FK6jEt — Daniel Dale (@ddale8) February 17, 2020

Presidentens bil, limousinen «The Beast», kjørte en runde rundt NASCAR-banen før start. Førerne som skulle konkurrere varmet opp bilene sine mens Trump ledet an. Presidenten fikk sågar benyttet seg av den kjente frasen «Gentlemen, start your engines» i forkant, skriver New York Post.

Trumps limousin på Daytona 500 søndag. Foto: Saul Loeb / AFP / NTB scanpix

Før ankomst hadde presidenten som nevnt fløyet over Daytona-banen med Air Force One. Etter billøpet gikk turen tilbake til Washington, skriver CBS News.

I et intervju med Fox før start spøkte Trump med at han selv skulle prøve seg som racerkjører.

– Jeg skal hoppe inn i en av bilene og prøve meg i racet, hvis mulig. Jeg elsker den ideen, sa presidenten. Han har ikke kommentert bildebråket på Twitter, men la blant annet ut følgende video fra Daytona-banen.