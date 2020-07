– Hongkong vil nå bli behandlet på samme måte som Fastlands-Kina. Ingen privilegier, ingen spesiell økonomisk handelsstatus og ingen eksport av sensitiv teknologi, sa presidenten på en pressekonferanse tirsdag.

Den nye loven ble vedtatt i Kongressen tidligere denne måneden som en reaksjon på at Kina gikk videre med sin sikkerhetslov for Hongkong. Den innebærer sanksjoner mot kinesiske embetsmenn og politiet i Hongkong, samt banker som handler med dem.

Vil tvinge banker til et valg

– Den nye loven gir administrasjonen kraftige verktøy til å stille personer og institusjoner som kveler Hongkongs frihet, til ansvar. Hongkongs frihet og rettigheter er fjernet, og jeg mener det gjør at Hongkong ikke lenger vil kunne konkurrere i et fritt marked, sier Trump.

Håpet er at loven skal tvinge bankene til å velge mellom å bistå Kinas inngripen i Hongkong eller å handle i dollar i verdens største økonomi.

Lovforslaget og ordren er del av Trump-administrasjonens offensiv mot Kina. Den siste tiden har det nærmest kommet daglige verbale angrep på den asiatiske stormakten.

Truer med gjengjeldelse

Kina sier de vil svare med å innføre sanksjoner mot amerikanske tjenestemenn og institusjoner.

– Kina er sterkt imot og fordømmer USAs ratifisering av den nye loven om Hongkong, heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

Samtidig som Trump satte sitt navnetrekk på den nye loven, sa han at hans administrasjon ikke vil se på enkelte deler av den som bindende. Oppfatningen i Det hvite hus er at de aktuelle delene begrenser presidentens rett til å drive utenrikspolitikk.

Begge sider i Kongressen har bedt Trump handle resolutt etter at Kina vedtok den nye sikkerhetsloven som undergraver prinsippet om «ett land, to systemer». Det skulle sikre Hongkong stor grad av selvstyre i 50 år etter at britene leverte territoriet tilbake til Kina i 1997. Bystaten har sin egen lovgivende forsamling og rettsvesen og er et globalt finanssentrum.

Fra hyllest til isfront

Forholdet mellom Kina og USA er blitt drastisk verre over tid. Donald Trump gikk inn i presidentvervet med et ønske om å bedre handelsbalansen med Kina. Høsten 2017 omtalte han forholdet til Xi Jinping som svært godt.

– Noen vil si vi har det beste president-til-president-forholdet. Xi Jinping er en mektig mann. Jeg mener han er en veldig bra person, sa han til TV-kanalen Fox News høsten 2017.

I fjor høst nærmet USA seg en handelsavtale med Kina, og Trump og Xi erklærte «våpenhvile» i handelskrigen mellom dem. I januar undertegnet de «fase én» av en handelsavtale, og Trump hyllet Xi. Siden har forholdet surnet kraftig, og Trump sa tirsdag at han ikke har noen interesse av å snakke med Kinas president.

Flere betente temaer

Nylig innførte USA også sanksjoner knyttet til undertrykkingen av uigurene og andre muslimske minoriteter øst i Kina. Også da reagerte Kina med gjengjeldelse.

– USAs sanksjoner er en alvorlig innblanding i Kinas indre anliggender. De er en alvorlig krenkelse av grunnleggende normer for internasjonale relasjoner og skader forholdet mellom USA og Kina. Som svar på USAs handlinger, har Kina besluttet å innføre gjensidige tiltak, rettet mot amerikanske institusjoner og personer som har oppført seg dårlig, sa talsmann Zhao Lijian for det kinesiske utenriksdepartementet.

Parallelt med at handelskonflikten fortsatt ikke har fått noen løsning og andre betente temaer har forverret forholdet til Kina, har Trump også kommet med harde angrep knyttet til koronakrisen og anklaget kineserne for å ha spredd viruset med vilje.

Stikk mot Biden

Store deler av tirsdagens pressekonferanse i Det hvite hus' rosehage fremsto som et valgkamparrangement. Trump forsvarte egen håndtering av koronakrisen, tross i at smittetallet stiger kraftig i flere delstater. Samtidig forsøkte han å framstille presidentutfordreren Joe Biden som svak overfor Kina.

– Så Joe Biden og president Obama tillot Kina å plyndre vår fabrikker, rane våre samfunn og stjele våre mest dyrebare hemmeligheter, sa Trump.

– Jeg har stoppet det, la han til.

