Trump: Erdogan forsikrer at våpenhvilen ikke er brutt

Journalister, deriblant fra det amerikanske nyhetsbyrået AP, samt aktivister i regionen, opplyste fredag morgen at de var øyenvitner til tyrkisk beskytning i og rundt den syriske byen Ras al-Ayn. I de påfølgende timene ble 14 sivile drept på syrisk side, ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Erdogan har sagt til Trump at «det fant sted et mindre snikskytter- og granatangrep som ble raskt ryddet av veien», skriver den amerikanske presidenten på Twitter fredag. Erdogan «ønsker svært sterkt at våpenhvilen, eller pausen, fungerer», tilføyer Trump.

Trump opplyste også fredag at han «nettopp har blitt gjort oppmerksom på av noen europeiske land om at de nå ønsker, for første gang, å hente hjem IS-krigere som kom fra deres land», slik Trump lenge har krevd.

Det hvite hus har ikke svart på spørsmål om hvilke land det dreier seg om og nøyaktig hva landene skal ha gått med på.

På et valgkamparrangement i Texas sammenlignet Trump krigshandlingene mellom tyrkiske styrker og kurdisk milits nordøst i Syria med slåssing mellom barn.

– På samme måte som med to barn, må man la dem slåss og deretter skille dem fra hverandre, sa Trump.

