I et flammende innlegg på Facebook forteller Adam Schiff, leder for etterretningskomiteen i Representantens hus, om hvordan det opplevdes å være i Kongressen da Trump-tilhengere onsdag stormet bygningen.

– Nå som støvet, bokstavelig talt, har lagt seg etter hendelsene på Capitol (kongressbygningen, red.anm.) vil jeg dele noen tanker om hvordan det var å være der, hva det betyr for landet og hvor vi går herfra, skriver han.

Stormet Kongressen

Onsdag var Kongressen samlet for å sertifisere Joe Bidens valgseier, men prosessen ble avbrutt da rasende Trump-tilhengere stormet bygningen. Fem mennesker, deriblant en politibetjent, mistet livet i angrepet.

– For mange av oss som var til stede i Kongressen under 11. september, brakte det tilbake en bølge av smertefulle minner, men denne gangen var skaden på landet vårt selvpåført, og denne gangen er vi langt fra å være samlet.

Kongressmedlemmer gjemmer seg like før de ble evakuert. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Schiff skriver at hendelsene var akkurat som det man har sett på TV – og mer til.

– Jeg tok notater til en tale jeg skulle holde senere, da speakeren (Nancy Pelosi, red.anm) ble rushet ut av rommet av en sikkerhetsvakt, raskt etterfulgt av majoritetsleder Steny Hoyer. Vi fikk vite at mobben hadde brutt seg inn i Capitol, og var på vei mot oss.

– Politiet brukte tåregass, det ble rapportert om skudd. Vi ble bedt om å ta fram gassmaskene som lå under setene våre, og forberede oss på å bruke dem. En av kollegene mine, en veteran, ropte ut instruksjoner: «Pust rolig, ellers kommer dere til å svime av».

Ble bedt om å holde seg ute av syne

Schiff skriver videre at han og kollegene i Kongressen flyktet via bakdørene da mobben nærmet seg.

– Det var ille, og det kunne vært verre. Det var mange i den voldelige mobben som hadde alle intensjoner om å angripe mennesker de anså som sine fiender. Flere demokrater og republikanere ba meg om å holde meg ute av syne. Som én republikaner sa: «Jeg kjenner disse menneskene, og kan snakke med dem. Du er i en helt annen situasjon».

– Jeg tror ikke han mente at han kjente dem personlig, de som sto og hamret på dørene, bare at han kjente typen, og hva de var i stand til å gjøre.

Demokraten Adam Schiff er leder for etterretningskomiteen i Representantens hus. Foto: AP/NTB

Schiff skriver at Capitol-politiet fikk representantene til et sikkert sted. På veien dit la han merke til at en av dem som flyktet med ham, en republikaner, bar med seg en trehylle, med håndspriten fortsatt festet på toppen.

– Jeg skjønte at han hadde tenkt til å bruke den som en klubbe, hvis han måtte. «Er du bekymret for sikkerheten din», spurte jeg. «Ja», sa han, og fortalte at han hadde hørt skudd.

– Jeg kjente ham ikke igjen. «Hvor lenge har du vært her?», spurte jeg, og forventet at han var i sin andre eller tredje kongressperiode.

– «72 timer. Jeg ble nettopp valgt inn», sa han.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle si for å berolige ham, og sa bare «det er ikke alltid slik».

«Motbydelige og opprørende»

Schiff skriver at mobbens handlinger, og de som oppfordret dem – «presidenten mest av alle», er «motbydelige og opprørende».

– De som har gjort disse forbrytelsene må holdes til ansvar. Men vi må ikke miste av syne det som skjedde tidlig om morgenen (torsdag morgen - etter angrepet, red.anm.). I et rom med blodflekker og vinduer knust av balltrær, var det et vel så stort angrep på demokratiet som det mobben forsøkte på, sier Schiff, og viser til at flere republikanske senatorer protesterte mot valgresultatet – innsigelser som ble nedstemt i Senatet.

– Torsdag morgen var jeg trist på grunn av det landet vårt har opplevd, jeg følte skam over hvordan vi framstår i verdens øyne, og jeg følte sinne over de uansvarlige handlingene til kolleger som har spredt løgner om valget i månedsvis og påført dette på dem selv og nasjonen. Jeg følte raseri mot en president som har oppfordret til opprøret, og en stor bekymring for framtiden.

Mener Trump må gå av

Schiff skriver at man må være bevisst på at alle som prøver å omstøte et valg, kommer til å skade grunnloven, uansett hva resultatet blir.

– Den farlige myten om dette valget forplantet seg, og gjorde det som skjedde uunngåelig. Dette valget kommer ikke til å bli omstøtt, men hva med det neste valget. Og det neste etter det?

Schiff ledet riksrettssaken mot Donald Trump i fjor, som endte med frikjennelse. Han mener presidenten må forlate posten – før Joe Biden innsettes som ny president 20. januar.

– Det var Donald Trump som startet det som så eksploderte. Hver eneste dag han forblir president, er han en fare for republikken. Han burde forlate embetet øyeblikkelig, enten ved å gå av, ved det 25. grunnlovstillegget eller riksrett, sier Schiff.

– Donald Trump er den verste presidenten vi noensinne har hatt, og han burde henvises til historiens søppelbøtte, der han hører hjemme.

