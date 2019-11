Trump benekter at han ba Barr renvaske ham

– Dette er fullstendig usant og bare nok en falsk nyhetssak med anonyme kilder som ikke eksisterer, tvitrer Trump.

Det var Washington Post som torsdag først rapporterte at Trump ville ha Barr til å holde en pressekonferanse. Ifølge avisas ikke navngitte kilder skulle justisministeren erklære at Trump ikke brøt noen lover under den omstridte telefonsamtalen 25. juli med Ukrainas president.

Barr avviste ifølge Washington Post forslaget som Trump, via tjenestemenn i Det hvite hus, angivelig kom med i september. På omtrent samme tid offentliggjorde Det hvite hus et sammendrag av telefonsamtalen.

Samtalen mellom Trump og Volodymyr Zelenskyj er sentral i riksrettsetterforskningen som demokratene i Representantenes hus har startet. Trump ba i telefonsamtalen Ukraina om å etterforske hans politiske rival Joe Biden og Bidens sønn, Hunter. Samtidig holdt Trump tilbake militærbistand som Kongressen hadde godkjent til Ukraina, og demokratene mener bistanden ble brukt som pressmiddel.

Trump benekter at han har gjort noe galt.

USAs EU-ambassadør Gordon Sondland innrømmet nylig i en kongresshøring å ha knyttet utbetalingen av militærstøtten til oppfordringen om at landet burde etterforske Biden og hans sønn.