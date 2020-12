De 20 personene inkluderer folk knyttet til Russlands innblanding i 2016-valget, tidligere kongressmenn og fire dømte krigsforbrytere, melder New York Times , som understreker at Trump i sin presidentperiode stort sett har benådet personer han har nære bånd til.

Den siste runden med førjulsbenådninger vekker reaksjoner fra toppdemokraten Adam Schiff, leder for etterretningskomiteen.

– Trump deler ikke ut benådninger på grunn av anger, oppreisning eller rettferdighet, men som en belønning til sine venner og politiske allierte, sa Schiff.

– Han beskytter de som har løyet for å beskytte ham, verne de som har drept sivile og for å undergrave en etterforskning som avdekket grove overtramp, la han til.

Massakre i Irak

Blant de benådede er fire tidligere Blackwater-leiesoldater, dømt til lange fengselsstraffer for å ha angrepet sivile på Nisoor-plassen i Iraks hovedstad Bagdad i september 2007.

Fra venstre: Dustin Heard, Evan Liberty, Nicholas Slatten and Paul Slough er blant dem som nå blir benådet av president Trump. De fire veteranene og tidligere Blackwater-leiesoldatene soner lange fengselsstraffer for å ha angrepet og drept flere titalls sivile i Irak i 2007. Foto: AP / NTB

Uten foranledning begynte de fire tungt bevæpnede amerikanske leiesoldatene, Nicolas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty og Dustin Heard, å skyte inn i mengden. Både skarpskytterrifler, maskingevær og granater ble brukt i angrepet der flere titalls irakere ble drept.

Selv hevdet mennene at de handlet i selvforsvar etter å ha blitt utsatt for et bakholdsangrep av irakiske opprørere.

Heards advokat, David Schertler, sier de er overlykkelige og takknemlige for benådingen.

– Vi har alltid hatt troen på Dustins uskyld og har aldri gitt opp kampen for rettferdighet. Han tjenestegjorde med ære og endelig vil han få sin velfortjente frihet, sa Schertler.

En fornedrelse

Rettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union fordømmer på sin side benådningene.

– Angrepet var ødeleggende for Irak og ble ansett som skammelig og grusomt i USA. Det var en verdensomfattende skandale, sa organisasjonens leder for nasjonal sikkerhet, Hina Shamsi.

– President Trump vanærer minnet til de irakiske ofrene, og fornedrer presidentembetet ytterligere gjennom denne handlingen, legger hun til.

Vil omgjøre Mueller-etterforskningen

Blant de benådede er også George Papadopoulos, som blant annet var siktet for å ha avgitt falsk forklaring i spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Benådningen blir sett på som nok et stikk mot Mueller-etterforskningen, som delvis ble utløst av etterforskningen av Papadopoulos. Mueller-etterforskningen hang over Trump i nesten to år av hans presidentperiode.

Alex van der Zwaan, som også er knyttet til Mueller-etterforskningen, blir også benådet. Nyhetsbyrået AP skriver at dette er ledd i et omfattende forsøk fra Trump på å omgjøre resultatene av etterforskningen, som førte til siktelser mot flere av hans nære støttespillere.

Brukte penger på datterens bursdag

Også de tidligere republikanske folkevalgte Duncan Hunter og Chris Collins er blant personene som nå benådes av Trump.

Collins var den første i Kongressen til å gi sin støtte til Trump. Han ble dømt til to år og to måneder i fengsel for å ha gitt innsideinformasjon til sin sønn.

Hunter ble dømt til elleve måneder i fengsel etter å ha innrømmet å ha stjålet kampanjemidler. Disse brukte han på alt fra kvelder på byen til å arrangere bursdagsfest for datteren sin.

