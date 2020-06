Presidenten mener den eldre mannen falt hardere enn han ble skubbet av politiet.

Han stiller også spørsmål ved om det hele kan være iscenesatt, eller avtalt spill.

Tilstanden til Gugino var før helgen alvorlig, men stabil.

Trump har i en Twitter-melding anklaget 75 år gamle Martin Gugino for å være medlem i ANTIFA, en venstreradikal gruppe som Trump har stemplet som en terrororganisasjon.

– Buffalo-demonstranten som ble dyttet av politiet kan være en ANTIFA-provokatør, tvitrer Trump.

– Jeg så videoen, han falt hardere enn han ble dyttet. Kan ha vært en felle?

Her er Trumps tweet:

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?