Det amerikanske justisdepartementet fremmet tirsdag et søksmål i en føderal domstol i Washington hvor det går fram at regjeringen vil stanse boka «The Room Where It Happened: A White House Memoir», skrevet av tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.

I søksmålet heter det at en utgivelse kan true rikets sikkerhet ved at den avslører hemmeligstemplede opplysninger som Bolton hadde tilgang til i løpet av de 17 månedene han jobbet for Trump-administrasjonen.

Boka skal etter planen gis ut neste tirsdag. Forlaget Simon & Schuster avviser søksmålet og kaller det bare «det siste i en rekke forsøk fra administrasjonen for å hindre publiseringen av en bok som vil være lite flatterende for presidenten».

Forlaget skriver videre at Bolton har samarbeidet med ansatte i Det hvite hus for å vurdere bekymringene rundt innholdet i boken, men at innholdet slik det er nå, fullt ut er i overensstemmelse med reglene for ytringsfrihet i USA.

I søksmålet ber Justisdepartementet om at publiseringen av boken utsettes, slik at boka kan gjennomgå en ny sikkerhetsvurdering. Det begjæres også at departementet skal gis de inntektene som Bolton måtte tjene på utgivelsen.

Bolton forlot Trump-administrasjonen som følge av uenighet om Trumps politikk i Nord-Korea og Afghanistan. Han vitnet ikke mot Trump under riksrettssaken, og Bolton blir derfor kritisert for å heller ville selge bøker med informasjonen han sitter på.

