I sin tid som USAs førstedame var kampen mot barnefedme og for sunnere mat i skolen en av Michelle Obamas viktigste kampsaker.

Obama fikk blant annet satt igang et arbeid med en egen nasjonal næringsstandard for USAs skoler som skulle gjøre skolematen sunnere, men disse planene vil Trump-administrasjonen nå skrote.

Det skriver Washington Post.

Pizza og hamburger

Fredag la Brandon Lipps fra ledelsen i det amerikanske landbruksdepartementet i stedet fram nye rettningslinjer for mat og ernæring for amerikanske skoler.

De nye retningslinjene er langt mer liberale enn de gamle, og legger opp til at skolene kan ha færre grønnsaker og mindre frukt på menyen og erstatte dette med chips, pølse, pizza og hamburgere på skolene rundt omkring i USA.

Lipps begrunnet de nye rettningslinjene blant annet med at de gamle reglene fikk en del uønskede utslag. Blant annet sa han, ifølge Washington Post, at skoler som forsøkte nye måter å servere barna frokost på ble tvunget til å gi alle barna to bananer for å møte alle næringskravene i det gamle regelverket.

Kalorier og fett

Washington Post har snakket med Colin Schwartz ved organisasjonen CSPI som arbeider for sunnere mat i hele USA. Schwartz mener det nye regelverket er dårlig nytt dersom det blir vedtattl.

– Det vil skape et stort smutthull i rettningslinjene for ernæring, og legger til rette for at barn kan velge seg pizza, burgere, chips og annen mat med mye kalorier og mettet fett i stedet for balanserte og sunne skolemåltid, sier Schwartz.

