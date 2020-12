Bernard ble henrettet ved giftsprøyte ved et fengsel i Terre Haute i delstaten Indiana.

Bernard var i 1999 involvert i et dobbeltdrap i Texas da han var 18 år gammel. Han og fire andre ble dømt for drapet. Flere av dem var under 18 år og fikk dermed mildere straffer.

De ble dømt for å ha bortført, ranet og drept paret Todd og Stacie Bagley, som var ungdomsprester. De ble skutt, og deretter ble bilen deres satt fyr på med dem inni.

Håpet på omgjørelse

Støttespillere har hevdet at hans rolle i drapet var relativt liten. Blant annet skal han ha satt fyr på bilen, mens en annen person, som ble henrettet i september, var skytteren.

De håpet på en omgjørelse i siste liten, og advokatene hans forsøkte å få høyesterett til å stanse henrettelsen, men fikk forespørselen avvist.

Mer enn 500.000 personer skrev under på et opprop som oppfordret Trump til å omgjøre dommen til en livstidsstraff på grunn av Bernards unge alder da drapet skjedde og hans gode oppførsel i fengsel.

Ni henrettelser

Trump tok opp igjen føderale dødsstraffer i juli etter 17 års opphør og har nå gjennomført ni henrettelser. Ytterligere fire er planlagt før Biden tiltrer. De siste 45 årene har bare tre føderale henrettelser blitt gjennomført.

Det er også høyst uvanlig at henrettelser utføres i overgangsperioden etter et presidentvalg. Det er nesten 132 år siden sist det skjedde. Trump har ikke erkjent valgnederlag offisielt ennå, men må overlate presidentembetet til Biden i januar.

Biden er motstander av dødsstraff og vil jobbe for å fjerne den i føderale saker og oppfordre delstatene til å følge etter.

