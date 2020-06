Trudeau vil ikke ha Putin tilbake i G7-varmen

– Russland ble ekskludert fra G7 etter at de for flere år siden invaderte Krim, og de viser fortsatt ikke respekt for folkeretten og internasjonale normer. Det er derfor de er på utsiden av G7 og vil fortsette å være utelatt, sier Trudeau på en av sine daglige pressekonferanser i Ottawa.

Det var under Trumps forgjenger Barack Obama at Russland i 2014 ble kastet ut av den daværende G8-gruppen, etter at landet annekterte Krim-halvøya i Ukraina.

Trudeau svarte ikke på direkte spørsmål om Putin har blitt invitert av Trump. Den amerikanske presidenten har åpnet for å invitere Russland, Australia, Sør-Korea og India på møtet, som etter planen skulle pågått i juni, men ble utsatt til september.

