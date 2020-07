Det canadiske parlamentet har åpnet sak for å granske hvilken rolle Trudeau hadde da det ble gitt myndighetskontrakter til en veldedig stiftelse som hadde gitt familien hans store summer.

Trudeau har varslet at han vil avgi vitnemål for parlamentets finanskomité i en time torsdag. Det er ifølge canadiske medier ekstraordinært at en sittende statsminister må stille i en slik granskning. Forrige gang det skjedde var i 2006.

– Skal Trudeau endelig bli felt av en skandale, spør Michael Taube, tidligere taleskriver for statsminister Stephen Harper, i en kommentar i Wall Street Journal.

Til tross for at Trudeau faller på meningsmålingene på grunn av skandalen, tror Stephanie Plante ved senteret for sikkerhet, etterretning og forsvarsstudier på Carleton-universitetet, at Trudeau vil overleve som statsminister.

Styrer på mindretall

– De er veldig flinke på å si unnskyld. Trudeau og hans ministere har lært at hvis du sier unnskyld, kan ting ordne seg, sier Plante til Global News.

I forrige uke ba lederne i de to viktigste opposisjonspartiene om at Trudeau må trekke seg. Den canadiske regjeringen styrer på et mindretall i parlamentet.

Grunnen til at det stormer rundt statsministeren som i utlandet er kjent som en sjarmerende politiker, er en kontrakt med myndighetene verdt 900 millioner canadiske dollar (6,1 milliarder kroner).

Kontrakten, som handler om å overse et stipendprogram, gikk til den veldedige gruppen WE Charity. Det til tross for tette bånd mellom stiftelsen og Trudeau og hans finansminister Bill Morneau.

Synkende popularitet

WE Charity ville selv ha sittet igjen med rundt 40 millioner dollar for å lede programmet. Gruppen har varslet at de vil trekke seg fra kontrakten, men det har ikke roet kontroversen rundt Trudeau og Morneaus roller.

Den veldedige gruppen har innrømmet at den har betalt nesten 300.000 dollar til Trudeaus mor, bror og kone for taler de har holdt de siste årene.

Både Trudeau og Morneau har bedt om unnskyldning for at de ikke trakk seg fra forhandlingene om kontrakten.

– Jeg gjorde en tabbe, og jeg prøver ikke å bortforklare det. Unnskyld, sier Trudeau.

Ifølge en meningsmåling utført av Angus Reid har støtten til Trudeau som Canadas statsminister falt fra 55 prosent i mai til 44 prosent i juli. Halvparten av dem som svarte, sa deres inntrykk av statsministeren er blitt svekket på grunn av skandalen.

