Det er nyhetsbyrået Reuters som skriver om plastboblen.

Franskmannen har designet «Plex´Eat», en sylinderformet, lampeskjermlignende plastboble som henger fra taket. Gernigon mener løsningene som allerede finnes på markedet «ser ut som båser i besøksrom i fengsel».

– Jeg ønsket å gjøre det mer glamorøst og pent, sier oppfinneren om plastboblen som har produksjonsstart neste uke. Det skal være interesse fra land som Frankrike, Belgia, Canada, Japan og Argentina.

WATCH: Could this be how a restaurant table for one looks in the near future? https://t.co/formkaAZyG pic.twitter.com/3v3Nq1yyKK