Trekker Woody Allens selvbiografi etter twitter-protester, ansattopprør og overgrepsanklager

Tidligere denne uken ble det kjent at forlaget Hachette planla å utgi selvbiografien til den kjente filmregissøren Woody Allen, titulert «A Propos of Nothing».

Nyheten vakte stor oppsikt i sosiale medier. Hachette er nemlig også forlaget som har gitt ut boken «Catch and kill» av Ronan Farrow. «Catch and kill» handler blant annet om hvordan den Pullitzer-vinnende journalisten Farrow jobbet for å avsløre og bevise filmprodusenten Harvey Weinsteins seksuelle overgrep.

Allan anklaget

Ronan Farrow er sønnen til skuespilleren Mia Farrow og Woody Allen. Allen har blitt anklaget for å forgripe seg på Dylan Farrow, Ronans søster, i 1992. Allen har konsekvent avfeid anklagene. Ronan Farrow har hele tiden støttet Dylan Farrows historie om overgrepene. Tidligere denne uken reagerte Farrow sterkt på at Hachette valgte å gi ut farens bok, uten å tilsynelatende ha kontaktet verken han ellers hans søster.

Hey, just wanted to share my thoughts on some recent news: pic.twitter.com/ovPczgx8pB — Ronan Farrow (@RonanFarrow) March 4, 2020

Trekker utgivelsen etter opprør

Fredag valgte Hachette å trekke utgivelsen av boken.

– Hachette Book Group har valgt å ikke utgi Woody Allens memoar A propos of Nothing, originalt planlagt å gå i salg April 2020, uttalte forlaget Hachette til det amerikanske mediehuset NPR. Hachette understreker også at rettighetene til boken går tilbake til forfatteren.

Valget om å trekke boken ble tatt etter massive protester i sosiale medier og protester fra flere titalls ansatte i Hachette gruppen som torsdag kveld valgte å gå fra arbeidsplassene sine for å ta avstand fra den planlagte bokutgivelsen.

– ...vi forplikter oss til å tilby et stimulerende, støttende og åpent arbeidsmiljø for alle våre ansatte. I løpet av de siste dagene har HGB (Hachette Book Group. journ.anmk.) holdt omfattende samtaler med våre ansatte og andre. Etter å ha lyttet kom vi til en konklusjon om at å gå videre med publisering ikke ville være mulig for HGB, uttalte forlaget til NPR.

Torsdag kveld, før boken ble trukket, uttalte Farrows agent, Lynn Nesbit, at hun var takknemlig ovenfor de ansatte som protesterte mot utgivelsen av Allens bok.

– Jeg blir nesten rørt til tårene av protestene. Det var et modig signal ovenfor en ledelse som, i mine øyne, hadde tatt en lite gjennomtenkt beslutning, sa Nesbit til NPR.