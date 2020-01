Brannvesenet opplyste i en pressemelding torsdag ettermiddag lokal tid at de undersøkte meldingen om en alvorlig hendelse som involverer et fly.

De mistet kontakten med tankflyet, og mannskaper på bakken rapporterte at flyet kunne ha styrtet. Flyet er av typen C-130 Hercules og har kapasitet til å pumpe ut 15.000 liter vann eller brannhemmende middel. Det var tre personer om bord.

Flyet styrtet klokken 13.30, og mannskapet på tre er bekreftet døde, opplyser delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

– Det ser ikke ut til å være noen overlevende i flystyrten i Snowy Monaro-området, sier brannsjef Shane Fitzsimmons. Han legger til at alle om bord var amerikanske statsborgere.

Berejiklian opplyser at 1.700 personer – både frivillige og nødetatspersonell - befinner seg i området der fem branner fortsatt er utenfor kontroll, og har betegnelsen høyt farenivå.

I 2017 investerte delstatsregjeringen i New South Wales (NSW) i tre store brannfly som brukes i slukkingsarbeidet, skriver ABC News.

Det er for tiden 84 kratt- og skogbranner i NSW, nær 40 av dem er under kontroll. Skogbrannen i Snowy Mountains brenner i et 94.000 hektar stort område.

Høye temperaturer og kraftig vind har gjort at skogbrannfaren har økt igjen flere steder sørøst i Australia torsdag. I hovedstaden Canberra er flyplassen stengt på grunn av branner i nærheten og innbyggere sør for byen er bedt om å søke tilflukt.