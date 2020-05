Læreren tilhører en risikogruppe og hadde tidligere vært hjemme fra jobben på grunn av koronapandemien. Elevene var informert om det.

Hendelsen er nå anmeldt til Arbetsmiljöverket. I anmeldelsen skriver skolens rektor at hendelsen også blir anmeldt til politiet.

Ifølge rektoren skal politiet kategorisere hendelsen som mishandling.

I rektorens anmeldelse står det også at elevene angrer og at de ikke forsto alvoret, men at saken likevel vil bli tatt videre.

– Potensielt veldig farlig

Lege Harald Dobloug i Legevisitt sier til Dagsavisen at hosting er én av to måter koronaviruset sprer seg på.

– Hosting er potensielt veldig farlig. Det er to måter viruset kan spre seg på. Enten at man får det ved at noen hoster i nærheten, eller ved at man har kontakt med en overflate viruset har satt seg på, sier Dobloug.

Dobloug understreker at det er mange variabler som skal til for at læreren skal bli smittet. For det første må en av elevene være smittet, og for det andre må læreren faktisk bli smittet.

– Men det er fare for smitte. Spesielt ettersom mange unge har såkalt asymptomatisk sykdom hvor de kan smitte andre, samt at smittetallene i Sverige er som de er. Dette er potensielt alvorlig og hosting er blant de verste tingene man kan gjøre.

Hva om man er uheldig og noen hoster på butikken?

– Det er mange som hoster nå. Det er jo pollensesong, sier Dobluog og påpeker at de færreste som hoster nå faktisk sprer viruset.

Allikevel mener han at bevisst hosting mot en person som er i risikogruppen er alvorlig.

– Det er faktisk ikke usannsynlig at læreren kan bli syk, sier han.