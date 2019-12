Det opplyser det tyske utenriksdepartementet onsdag.

Meldingen kommer etter at det tidligere onsdag ble kjent at den føderale politimyndigheten tar over etterforskningen av drapet.

Politimyndigheten mener de har bevis for at russiske myndigheter eller myndighetene i den russiske republikken Tsjetsjenia var involvert i drapet.

Mannen ble skutt og drept i august i år. Øyenvitner fortalte da at en mann kom syklende og skjøt offeret bakfra på kloss hold. Hendelsen skjedde på høylys dag i en travel gate i bydelen Moabit, ved den populære parken Tiergarten i Berlin. Det hele framsto som en ren likvidering, ifølge vitner.

Drapsmannen forsvant på sykkel. Politiet fant senere denne dumpet i elva Spree i nærheten. Også drapsvåpenet ble funnet her.

En 49 år gammel mann fra Russland er pågrepet i saken. Han mistenkes også for å ha vært involvert i drapet på en russisk forretningsmann i 2013, ifølge DPA.