Videoen som viser de to politibetjentene som dytter mannen, har vakt kraftige reaksjoner. Begge betjentene nekter straffskyld og er løslatt uten kausjon, opplyser påtalemyndigheten lørdag.

Fredag ble de suspendert uten lønn etter at et TV-team filmet hendelsen kvelden før. Den skjedde på tampen av en demonstrasjon mot politivold og rasisme i kjølvannet av drapet på afroamerikaneren George Floyd i Minnesota.

75-åringen slo hodet i asfalten da han ble dyttet, og videoen viser politifolk som går forbi mens han ligger og blør fra hodet. En politibetjent lener seg over mannen for å se til ham, før en kollega ber ham om å fortsette å gå.

75 år gamle Martin Gugino ble innlagt på sykehus, og tilstanden var fredag alvorlig, men stabil. Venner av Gugino beskriver han som en mangeårig aktivist, som blant annet har engasjert i kampen mot atomvåpen, og for rettferdig boligpolitikk.

– Han er en fredelig person som virkelig tror på at man må stå opp for det man tenker er riktig, sier vennen Terrence Bisson til avisen New York Post.

Titalls politibetjenter har sluttet i Buffalo-politiets beredskapsgruppe i protest mot at de to kollegene ble suspendert.

