To politibetjenter pågrepet i Sør-Afrika etter drap på tenåring med Downs syndrom

Nathaniel Julius (16) ble skutt onsdag kveld i Eldorado Park, en forstad preget av mye kriminalitet og narkotika.

Familien hans sier han var ute for å kjøpe kjeks da han ble skutt av en politipatrulje. De sier også at politiet skjøt ham etter at tenåringen lot være å svare på spørsmål om sin funksjonshemning.

Drapet har ført til opptøyer og protester i forstaden.

