To kvinner stjal MAGA-cap fra Trump-tilhenger – da ble det bråk

Nå risikerer kvinnene opp til 15 år i fengsel etter at myndighetene i Delaware opprettet sin siktelse tirsdag, det melder Delaware Online.

Blant punktene i siktelsen er: Ran, å sette et barns liv i fare, overfall og forsøk på overfall, samt hatkriminalitet. Til sammen utgjør siktelsene en strafferamme på opp til 15 år.

I en video som har gått viralt i sosiale medier kan man se de to kvinnene, Olivia Winslow og Camryn Amy, stjele plakater og en rød MAGA-Caps fra en mor og hennes sønn som protesterer mot Demokratenes valg av Joe Biden som presidentkandidat.

I videoen kan man se gutten tydelig opprørt over at noen stjeler capsen.

– Ring 911, roper den unge gutten i videoen.

NB! Sterke bilder.

Outside the DNC Convention tonight, radical leftists attacked a 7 year old boy.



Why?



Because he was simply showing his support for President @realDonaldTrump.



Truly shameful.pic.twitter.com/rBFzlg2WFu