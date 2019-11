To fengselsvakter siktet etter Jeffrey Epsteins dødsfall

Siktelsene er de første knyttet til etterforskningen av milliardærens dødsfall i en fengselscelle på Manhattan 10. august.

De to vaktene havnet i søkelyset kort tid etter dødsfallet, fordi de var ansvarlige for å overvåke høysikkerhetscellen hvor Epstein ble holdt.

I stedet for å sjekke cellen hver halvtime, slik de skulle etter forskriftene, skal de ha sovet i flere timer og forfalsket logger for å dekke over hva de hadde gjort. Tirsdag ble det kjent at de er siktet for å ha forfalsket loggene.

Epstein, som hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.

Donerer tilbake sum

En tankesmie som ledes av tidligere statsråd Terje Rød-Larsen, har ifølge DN mottatt flere millioner fra stiftelsen til Jeffrey Epstein.

Ifølge avisen har tankesmia International Peace Institute (IPI) mottatt totalt 375.000 dollar fra stiftelsen Gratitude America (GA). GA er stiftelsen til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein.

Tidligere statsråd og FN-topp Terje Rød-Larsen er president i IPI.

I en pressemelding sendt fra IPI til DN, skriver de at de nå vil donere vekk en tilsvarende sum som de mottok fra stiftelsen til Epstein.

«IPI tar sitt ansvar for å støtte internasjonal fred, bærekraftig utvikling og menneskeverd på alvor. IPI har besluttet å donere en tilsvarende sum som finansieringen mottatt fra GAs donasjon til programmer som støtter ofre for menneskehandel og seksuelle overgrep», heter det i pressemeldingen, ifølge DN.

