To enorme edelsteiner gjorde ham til mangemillionær

Laizer fra Tanzania har tjent rundt 30 millioner kroner på to edelsteiner av typen tanzanitt.

De to steinene hadde en samlet vekt på 15 kilo. Den blåfargede edelsteinen tanzanitt er svært sjelden og brukes til smykker.

– I morgen blir det stor fest, uttalte Laizer til BBC på onsdag.

Laizer driver med kyr og jordbruk. Overskuddet fra denne virksomheten har han brukt på gruvedrift, og han har hatt mer enn 200 personer som har jobbet for seg i gruvene.

Ifølge avisen The Guardian var ikke Laizer selv til stede da de to rekordstore steinene ble funnet. Den største veide 9,2 kilo. Den forrige rekorden var på 3,3 kilo.

Steinene ble kjøpt av myndighetene og skal plasseres på et museum i Dar-es-Salaam.

BBC skriver at president John Magufuli ringte og gratulerte Laizer etter funnet.

Laizer som har fire koner og mer enn 30 barn, forteller at han vil bruke pengene på stedet der han bor.

– Jeg vil bygge et kjøpesenter og en skole, og jeg vil bygge skolen i nærheten av mitt hjem. Det er mange fattige folk her som ikke har råd til å sende barna på skole, sier Laizer, som ikke har utdannelse selv.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Laizer var gruvearbeider og at det var han som fant steinene. Avisen The Guardian har undersøkt saken, og det viste seg ikke å være riktig.