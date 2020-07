Tidligere SS-offiser dømt til to års betinget fengsel

93-åringen var som 17-åring fangevokter i Stutthof-leiren, som var den første nazistene bygde utenfor Tyskland.

Dey sa unnskyld til ofrene under rettssaken. Siden Dey var 17 år på hendelsestidspunktet, har saken blitt behandlet av en ungdomsdomstol i Hamburg.

– I dag ønsker jeg å si unnskyld til alle som gikk gjennom denne helvetesaktige galskapen og til alle deres slektninger og etterkommere, sa 93-åringen i retten tidligere denne uken.

Dey mente i retten at han var uskyldig i drapet på de 5.230 personene, fordi han ifølge seg selv kun sto vakt og fulgte ordre.

Nordmann vitnet mot Dey

Blant dem som avga vitnemål i saken, var den norske motsandsmannen Johan Solberg. Han var den gang 22 år gammel, og den siste norske overlevende fra fangeleiren.

Solberg døde 23. juni i år, men bistandsadvokaten hans, Patrick Lundevall-Unger, sa til VG tirsdag at han forventet en dom i saken.

– Dommen er riktig og meget viktig. Domstolen sender et klart budskap om at historien og hendelsene som skjedde under andre verdenskrig, ikke glemmes, sier han til VG.

– Viktig signaleffekt

I januar sa Solberg følgende om rettssaken til VG:

– Det at den tiltale ikke må sone i fengselet er ikke viktig. Det som er viktig, er signaleffekten dommen utstråler, samt at de få overlevende som fortsatt lever, og de som har gått bort, har fått sin rettferdighet for den grusomme skjebnen man måtte oppleve, sier han.

