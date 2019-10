Under en ti timer lang høring bak lukkede dører i Representantenes hus mandag fortalte hun at den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton ble så opprørt at han ba henne varsle Det hvite hus' advokater, ifølge New York Times.

Bolton kom i konflikt med USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, som samarbeidet med Trumps personlige advokat Rudy Giuliani om å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn, ifølge tre personer som hørte vitnemålet.

Les også: – Det er ikke lenger gitt at man kan stole på USA

Bolton reagerte

Hill sa at Bolton ba henne varsle advokatene i Det hvite hus om arbeidet som Sondland, Giuliani og Mick Mulvaney, stabssjef i Det hvite hus, gjorde i Ukraina, utenfor alle offisielle kanaler.

Bolton sa til henne at Giuliani, som har operert som Trumps spydspiss for å grave opp negative opplysninger om Biden, er «en håndgranat som kommer til å sprenge alle i lufta».

Hill er den første fra Det hvite hus som vitner i riksrettsgranskingen i Kongressen. Hun sluttet som rådgiver få dager før en CIA-agent kom med det første varselet om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Den førte til at demokratene besluttet å innlede gransking med sikte på riksrett.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Advarte mot å sparke ambassadør

I løpet av vitnemålet sitt sa Hill også at hun gjentatte ganger sterkt advarte Det hvite hus mot å sparke USAs ambassadør i Ukraina, Marie Yovanovitch. Fredag sa Yovanovitch i en høring i Kongressen at Trump hadde presset utenriksdepartementet til å kalle henne hjem.

Vitnemålene til Yovanovitch og Hill er de første i en serie vitnemål bak lukkede dører i forbindelse med riksrettsgranskingen. Fem personer til, de fleste fra utenriksdepartementet, er innkalt denne uka, selv om det er uklart om alle møter etter at Trump erklærte at han ikke vil samarbeide med granskingen.